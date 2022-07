"Foi um dos mais fortes bombardeamentos a atingir Slovyansk em muito tempo”, disse este domingo o autarca local, Vadym Lyakh. O ataque russo, com rockets de alta precisão, causou este domingo a morte de pelo menos seis pessoas, entre as quais uma criança, e deixou mais 20 feridos. Um rasto de destruição era visível na cidade, localizada na linha de frente do Donbass, região cobiçada e em grande parte dominada pelos invasores.









