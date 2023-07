Polónia e Lituânia fecharão fronteira com Bielorrússia em caso de ameaça do grupo Wagner

A Polónia e a Lituânia estão a considerar a possibilidade de fechar as fronteiras com a Bielorrússia em caso de ameaça por parte do grupo de mercenários Wagner, disse esta sexta-feira o vice-ministro do Interior lituano.

"Estas considerações são reais. A possibilidade de fechar a fronteira existe", disse Arnoldas Abramavicius, lembrando que o grupo de mercenários tem causado preocupação na região desde que o regime de Minsk os acolheu no seu território após uma rebelião na Rússia.

A Lituânia e a Polónia têm avisado repetidamente os aliados da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO) que os mercenários Wagner podem fazer-se passar por requerentes de asilo para tentar atravessar a fronteira entre a Bielorrússia e a UE.