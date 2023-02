Primeira-ministra italiana vai encontrar-se com Zelensky esta segunda-feira em Kiev

conservador Força Itália (FI), dizer que se fosse chefe do Governo não quereria encontrar-se com Zelensky, uma vez que o considera culpado da guerra. O Partido Popuplar, do qual faz parte a FI, referiu esta sexta-feira que iria cancelar a jornada de estudo do partido em Nápoles devido às declarações de Berlusconi sobre a Ucrânia.

A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, vai visitar Kiev, na Ucrânia, esta segunda-feira, para se encontrar com o presidente ucraniano, Volodomyr Zelensky, avança uma fonte política à Reuters.A viagem acontece uma semana depois do antigo primeiro-ministro italiano, Silvio Berlusconi, e líder do partidoPor sua vez, um dos fundadores da Força Itália e ministro dos negócios estrangeiros de Itália, Antonio Tajani, disse no sábado ter-se encontrado com o homólogo ucraniano, Dmytro Kuleba, a respeito da Conferência de Segurança em Munique, tranquilizando-o do apoio do país à Ucrânia.Giorgia Meloni, primeira-ministra desde outubro, já havia referido que planeava visitar Kiev antes do dia que marca um ano desde a invasão russa à Ucrânia, a 24 de fevereiro. Apesar dos atritos no seio da coligação de direita e da opinião pública estar divida sobre a guerra, a primeira-ministra tem sido uma apoiante firme do país invadido.