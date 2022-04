Procuradoria-Geral da Ucrânia denuncia: Ataques em Borodyanka "foram muito piores" do que em Bucha

A Procuradora-Geral da Ucrânia, Iryna Venediktova classificou os ataques das tropas russas, aquando da invasão e tomada de cidades, como "crimes contra a humanidade e contra a Ucrânia". A responsável falava após virem a público, primeiro, o horror da morte espalhada em corpos com marcas de tortura deixados nas ruas de Bucha e, agora, com a retomada de Borodyanka pela forças ucranianas, as imagens de zonas residenciais completamente arrasadas por ofensivas com mísseis e bombas, que nos seus destroços esconderão centenas de mortos.



Os ataques na cidade de Borodyanka, "foram muito piores" comparados com os ocorridos nos arredores de Kiev, como em Bucha, afirma a Procuradora-Geral, acrescentando que o número de mortos é bastante maior.



Volodymyr Zelensky, o presidente da Ucrânia, confirma também que os bombardeamentos em Borodyanka provocaram um maior número de baixas civis quando comparados com ataques na cidade de Bucha.



As autoridades ucraninas continuam a investigar as tropas russas depois de encontrarem cerca de 300 corpos de civis espalhados em algumas das cidades ucranianas, íncluindo Bucha.



"Gostaria de salientar que estamos interessados numa investigação completa e transparente, cujos resultados sejam conhecidos por toda a comunidadde internacional", referiu Zelensky.



Por outro lado, o Ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Sergei Lavrov, acredita que a Ucrânia conta uma versão do ataque "falsa", com o propósito de "manchar a imagem de Moscovo".