Quatro mortos em dois ataques russos com mísseis na Ucrânia

Três pessoas morreram num ataque noturno de mísseis russos contra a Ucrânia e uma quarta foi morta num bombardeamento na manhã desta segunda-feira, informaram as autoridades ucranianas, citadas pela Reuters.O Ministro do Interior, Ihor Klymenko, disse que as três pessoas mortas durante a noite eram trabalhadores de uma instalação industrial que foi atingida na região central de Poltava. Cinco outras pessoas ficaram feridas e outra está desaparecida, disse o ministro.O chefe do gabinete presidencial, Andryi Yermak, disse que as instalações atacadas pertencem a uma fábica de óleo vegetal. "As pessoas estavam a trabalhar no turno da noite", disse Yermak na plataforma de mensagens Telegram.O governador da região de Kherson, Oleksandr Prokudin, disse que uma mulher de 63 anos tinha sido morta num bombardeamento na aldeia de Sadove, por volta das 10h40 locais (8h40 em Lisboa) desta segunda-feira.O exército ucraniano afirmou que a Rússia lançou quatro mísseis a partir do Mar Negro durante a noite, dois dos quais foram abatidos.Segundo os militares, a região de Kryvyi Rih, localizada no centro da Ucrânia, foi igualmente atingida por mísseis. Várias casas particulares foram danificadas, mas não se registaram vítimas, segundo as autoridades locais.