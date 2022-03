Renault retoma produção de carros em Moscovo

Com o início da guerra na Ucrânia, várias empresas suspenderam a sua produção em fábricas na Rússia, entre elas a Renault. No entanto, ao contrário de outras empresas como a BMW, Ford e Honda, a marca francesa retomou a produção em território russo.

Segundo o jornal The Guardian, a decisão contou com o apoio do governo francês, o maior acionista da empresa.

A Renault controla dois terços da Avtonaz, a maior indústria automóvel da Rússia, o que significa que detém mais operações no país do que a maioria dos rivais europeus. A empresa conta com 40 000 funcionários em território russo.

As indústrias automóveis também serão afetadas pelos bloqueios económicos por parte dos países europeus e pelas limitações das exportações. As empresas que mantêm a produção na Rússia estão a ser bastante pressionadas para interromperem as suas ações.