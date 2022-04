"Eles estão a tentar destruir-nos há 50 dias, mas o povo ucraniano está a resistir heroicamente. Não tememos nada, sabemos pelo que estamos a lutar. Somos corajosos o suficiente para acabar com o mal. Parem de alimentar a máquina militar russa. Ajudem a Ucrânia com armas. Assim, a paz e o bem vão vencer mais rápido", escreveu.

They’ve been trying to destroy us for 50 days, but the people are heroically resisting. We fear nothing, we know what we’re fighting for. We are brave enough to put an end to evil. Stop feeding the military machine. Help with weapons. Then peace & good will win faster. pic.twitter.com/WdDbZsvZ4e