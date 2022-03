Um jato privado ligado a Roman Abramovich aterrou esta terça-feira em Moscovo, fazendo supor que o oligarca aliado de Putin tenha regressado ao seu país precisamente no dia em que foi incluído na lista negra de sanções da UE.Abramovich, que não era visto em público desde que o Governo britânico congelou os seus ativos no país, forçando o bilionário a colocar o Chelsea à venda, foi avistado na segunda-feira à tarde numa zona VIP do Aeroporto Ben Gurion, em Telavive, Israel.