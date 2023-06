Rússia afirma ter matado dois generais ucranianos e cerca de 50 oficiais no ataque a Kramatorsk

O Ministério da Defesa russo afirmou esta quinta-feira que dois generais ucranianos e cerca de 50 oficiais militares ucranianos foram mortos num ataque com mísseis na cidade de Kramatorsk , no leste da Ucrânia, a 27 de junho, informou a agência de notícias RIA, citada pela Reuters.De acordo com as autoridades ucranianas, 12 pessoas morreram e 60 ficaram feridas quando um mísil russo embateu num restaurante repleto de pessoas na cidade, esta terça-feira à noite.A Rússia diz que apenas atacou alvos militares e não civis. O Ministério da Defesa afirmou que um posto de comando temporário do exército ucraniano tinha sido atingido em Kramatorsk.