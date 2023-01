Rússia reivindica ataque que matou mais de 600 militares ucranianos

O Ministério da Defesa da Rússia afirmou, este domingo, que matou mais de 600 militares ucranianos, num ataque a dois edifícios em Makiivka, leste da Ucrânia, onde as forças ucranianas estavam temporariamente abrigadas.Estas declarações surgem depois do presidente da câmara de Kramatorsk, na Ucrânia, ter afirmado este domingo que ninguém morreu nos ataques que os russos efetuaram a vários edíficios da cidade, de acordo com a Reuters.O Ministério da Defesa russo revelou que o ataque aos edifícios em Makiivka foram uma vingança pelo ataque dos ucranianos, no início deste ano, contra um quartel russo na cidade, no qual foram mortos pelo menos 89 militares."Mais de 600 militares ucranianos foram mortos num um ataque com mísseis aos pontos de destacamento temporário de unidades do exército ucraniano", disse o ministério da defesa russo.A confirmar-se, é a maior perda de tropas ucranianas desde que a Rússia invadiu a Ucrânia, no dia 24 de Fevereiro do ano passado.