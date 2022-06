Rússia ameaça retaliar contra restrições aos media russos nos EUA

O Governo russo informou os chefes de correspondentes norte-americanos em Moscovo de que serão alvo de "contramedidas severas" se os Estados Unidos mantiverem as restrições impostas à imprensa russa, anunciou esta sexta-feira a diplomacia de Moscovo.

"Se o trabalho dos media russos, dos seus operadores de câmara e correspondentes no território dos Estados Unidos não for normalizado, haverá inevitavelmente contramedidas severas", disse a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros russo, Maria Zakharova, citada pela agência espanhola EFE.

Zakharova disse que os chefes dos correspondentes dos EUA foram convocados na segunda-feira, para lhes explicar "as consequências da linha hostil" da administração norte-americana.