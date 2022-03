Rússia anuncia morte de subcomandante da Frota do Mar Negro

O vice-comandante da Frota do Mar Negro russa, capitão de primeiro escalão Andréi Paliy, morreu na Ucrânia durante combates em Mariupol, no sudeste do país, informou esta segunda-feira o governador de Sebastopol, Mijaíl Razvozhaev.

"Eu era amigo de Andrei Nokolaevich (o patronímico de Paliy). Ele era um homem sincero e honesto. Um verdadeiro oficial de uma dinastia militar", escreveu Razvozhaev na sua conta da rede social Telegram.

O governador de Sebastopol acrescentou que o militar falecido tinha grande autoridade na frota e era uma pessoa "muito compreensiva", dizendo que ele morreu pelo "nosso futuro pacífico", defendendo a pátria.