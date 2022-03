Rússia desafia NATO e ataca base militar ucraniana junto à Polónia. Há nove mortos

A artilharia russa atingiu, este domingo, com vários mísseis um centro de treino do exército da Ucrânia na cidade militar de Yavoriv, localizada a 25 quilómetros da fronteira com a Polónia. O aatque terá causado pelo menos 9 mortos.Este é um dos ataques das forças de Moscovo mais próximos de um país NATO desde que estalou a guerra na Ucrânia no passado dia 24 de fevereiro.O centro de treino alberga também o Centro Internacional para a Manutenção da Paz e Segurança, unidade que conta com a presença de vários militares estrangeiros. Estas instalações poderão servir igualmente para receber e distribuir o material bélico que vários países ocidentais estão a canalizar para as tropas ucranianas que enfrentam a invasão ordenada pela presidente russo, Vladimir Putin.A ofensiva de Moscovo no oeste da Ucrânia dá-se numa altura em que os russos controlam parte das zonas oeste e sul e mantêm cercada a capital, Kiev. Tanto o presidente do país como o autarca de Kiev admite que um ataque em força para a tomada de Kiev poderá acontecer a qualquer momento.A ONU estima que a guerra causou perto de 4,5 milhões de deslocados, dos quais 2,5 milhões fugiram para os países vizinhos. Perto de 600 mortos e mil feridos é o registo conhecido de vítimas civis.