Rússia diz que impediu ataque ucraniano à aldeia de Novodonetske

O Ministério da Defesa da Rússia disse esta segunda-feira que as forças russas impediram uma tentativa ucraniana de tomar a aldeia de Novodonetske, na região oriental de Donetsk, uma das áreas onde decorre a contraofensiva ucraniana.De acordo com a Reuters, o Ministério afirmou num comunicado que os fuzileiros navais da frota russa do Pacífico tinham travado o ataque noturno e destruído os veículos blindados ucranianos e divulgou um vídeo do que disse ser o rescaldo da batalha. A Reuters não conseguiu verificar o relato do campo de batalha.O vice-ministro da Defesa, Hanna Maliar, disse que as forças de Kiev tinham libertado oito povoações nas últimas duas semanas de operações ofensivas.