Rússia lança nova vaga de ataques aéreos a Kiev. Forças ucranianas abatem pelo menos 18 mísseis

"Foi excecional na sua densidade: o número máximo de mísseis de ataque no mais curto espaço de tempo", disse Serhiy Popko, chefe da administração militar da cidade de Kiev, através do Telegram.A administração militar de Kiev informa que foram registadas quedas de destroços nos distritos de Obolonskyi, Shevchenkivskyi, Solomyanskyi e Darnytskyi.A agência de notícias dá ainda conta de que os líderes europeus estão reunidos numa cimeira do Conselho da Europa, a primeira em anos, para discutir a guerra.Em atualização