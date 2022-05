Rússia quer negociar corredores de navegação no Mar Negro

A Rússia declarou esta quarta-feira disposição para negociar um corredor de navegação no Mar Negro para navios com cereais bloqueados nos portos da Ucrânia, no dia em que anunciou que o porto de Mariupol voltou a estar operacional.

"Declaramos mais do que uma vez que a solução do problema alimentar exige concentração global e está relacionada com o levantamento das sanções contra as exportações e as transações financeiras [russas]", disse o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia Andrei Rudenko, citado pela agência Interfax.

O governante russo acrescentou que a Ucrânia deve desminar todos os portos onde se encontram os navios.