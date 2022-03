Scholz pede a Putin para terminar os combates imediatamente

O chanceler alemão, Olaf Scholz, pediu esta sexta-feira ao Presidente russo, Vladimir Putin, que coloque um fim imediatamente aos combates na Ucrânia e abra corredores de ajuda humanitária, durante uma conversa telefónica.

Na conversa, "o chanceler disse que estava muito preocupado", invocando "as imagens e informações terríveis vindas da Ucrânia", de acordo com um comunicado do Governo alemão.

Olaf Scholz pediu ao líder russo que "cesse imediatamente todos os combates e permita o acesso humanitário às zonas de combate" e ambos concordaram em voltar a falar, em breve.