"Seremos bem sucedidos": Zelensky acredita que a Ucrânia está pronta para lançar a contraofensiva

O presidente da Ucrânia Volodymyr Zelensky afirmou que as forças ucranianas estão prontas para lançar uma contraofensiva e recuperar o território ocupado pela Rússia. O líder ucraniano disse em entrevista ao jornal norte-americano Wall Street Journal que acreditava na vitória do país, mas que o apoio do Ocidente era fulcral para o efeito.

"Acreditamos firmemente que seremos bem sucedidos. Não sei quanto tempo vai demorar. Para ser honesto, pode correr de várias maneiras, completamente diferentes. Mas vamos fazê-lo e estamos prontos".

Zelensky reforçou que a Ucrânia necessita da ajuda militar e do apoio dos países ocidentais para pôr termo à guerra. "Trata-se de uma questão de valores e de poder. Toda a gente sabe que uma contraofensiva sem superioridade aérea é muito perigosa", indicou.

O presidente ucraniano fez um apelo no mês passado no qual deixava claro que a Ucrânia precisava de mais armas e tanques para poder lançar a contraofensiva. "Quero que a guerra termine o mais rápido possível", destacou.

Ainda em entrevista, Zelensky referiu que o país não poderá entrar na NATO, enquanto o conflito com a Rússia perdurar. "Não queremos ser membros da NATO durante a guerra", sublinhou.

A guerra na Ucrânia eclodiu a 24 de fevereiro de 2022. 15 meses depois e sem sinal para terminar, há a registar milhares de vítimas mortais e várias cidades devastadas.