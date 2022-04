Sites do governo finlandês sofrem ciberataque enquanto Zelensky discursa no parlamento

Volodymyr

discursava no parlamento.

Vários sites do governo Filandês foram alvo de um ciberataque enquanto o presidente ucraniano,Zelensky,O principal site do governo e os ministérios da defesa e dos negócios estrangeiros foram atingidos e ficaram indisponíveis para os utilizadores regulares.As falhas de segurança aconteceram enquanto Zelensky pedia aos deputados finlandeses que impusessem sanções "cocktails Molotov" à Rússia, invocando os dispositivos incendiários popularizados pelos finlandeses na guerra contra a União Soviética durante a Segunda Guerra Mundial. "A guerra da Rússia contra a Ucrânia é decisiva não apenas para o futuro do nosso país e da nossa nação, mas para todos aqueles que têm uma fronteira comum com a Rússia. Assim como vocês fizeram há 83 anos, a Ucrânia também tem a coragem de se defender", acrescentou segundo o Daily Mail.O Ministério da Defesa da Finlândia já tinha relatado uma violação do espaço aéreo finlandês por uma aeronave russa, que sobrevoou a costa sul do país durante três minutos.Horas antes, o ex-primeiro-ministro Alexander Stubb disse que a Finlândia está a apenas algumas semanas de apresentar um pedido de adesão à NATO apesar das advertências russas de que isso garantiria a destruição do país.A primeira-ministra, Sanna Marin, disse no início desta semana: "Aderir à NATO ou não são escolhas que têm consequências. Precisamos avaliar os efeitos a curto e longo prazo. Ao mesmo tempo, devemos ter em mente o nosso objetivo principal: garantir a segurança da Finlândia e dos finlandeses."O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, acrescentou ontem que, se a Finlândia e a Suécia aderirem à NATO, a Rússia terá que "reequilibrar a situação".