Slawek Sobala, o sósia de Putin que teme pela vida após o início da guerra na Ucrânia

Slawek Sobala é sósia de Vladimir Putin há cerca de 8 anos, mas a invasão russa da Ucrânia faz com que as parecenças com o presidente russo o façam temer pela própria vida.O homem, de nacionalidade polaca, explicou ao Daily Star que há muitos ucranianos a viver e a trabalhar em Wroclaw, a cidade onde mora, na Polónia, e que por isso sente medo de andar na rua.O sósia quis deixar ainda uma palavra de solidariedade para com o povo ucraniano.