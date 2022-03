A Rússia exortou esta terça-feira os moradores de Kiev a abandonarem a cidade imediatamente e redobrou os bombardeamentos contra a capital, para onde se dirige uma coluna militar com mais de 65 quilómetros de extensão. Com a capital ameaçada, o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, fez um apelo desesperado à NATO para impor uma zona de exclusão aérea para proteger a população civil e garantiu que só discutirá a paz com a Rússia quando os bombardeamentos cessarem.