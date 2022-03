Ucrânia insiste com Israel para sancionar Rússia

Nesta sexta-feira, Israel reforçou o seu apoio à Ucrânia aceitando mais refugiados ucranianos e enviando equipamentos de defesa.Apesar da ajuda humanitária e de condenar a invasão Russa, o país israelita tem influência nas conversações nucleares internacionais com o Irão.O primeiro ministro israelita Naftali Bennett encontrou-se com o presidente Vladimir Putin em Moscovo no dia 5 de Março e já falou várias vezes com o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy, num esforço para mediar ambos os lados.Numa conversa, o embaixador ucraniano Yevgen Korniychuk em Israel, disse aos repórteres em Tel Aviv que Israel não tinha "exclusividade" no processo de mediação, dizendo que '"somos mediadores, é por isso que temos de ser neutros para ambas as partes"."O que esperamos de Israel neste momento, é aderir às sanções dos seus aliados, incluindo mas não apenas os EUA e a União Europeia", afirmou o embaixador ucraniano.Zelenskiy, que deverá dirigir-se ao parlamento de Israel refere que "compreende aproximadamente a posição atual do governo israelita" mas não a sua relutância em enviar equipamento de defesa. A Ucrânia diz ter perguntado especificamente a Israel por armas defensivas.Nesta semana, o presidente ucraniano pediu a Israel que aceitasse mais refugiados "sem limitações" numa reunião com o Ministro do Interior Ayelet Shaked.Israel mencionou na passada terça-feira que estava pronto para receber até cinco mil efugiados ucranianos e permitir vinte mil outros ucranianos que chegassemantes da luta para permanecer, temporariamente.