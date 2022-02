Vencedora da Eurovisão em 2016 foge da guerra da Ucrânia com os filhos menores

Jamala, a representante da Ucrânia e vencedora do Festival Eurovisão da Canção de 2016, recorreu às redes sociais para anunciar que está a tentar fugir do país juntamente com o marido e os dois filhos menores.

A notícia foi partilhada no Instagram pela cantora ucraniana, de 38 anos, que há mais de quatro dias está em viagem, sem rumo certo, para escapar ao conflito armado da Rússia proclamado à Ucrânia.

"À meia-noite, saímos de Kiev com as nossas crianças e passámos quatro dias seguidos no carro, numa viagem espontânea, sem absolutamente comida nenhuma que, em estado de choque, ninguém pensou em levar", disse Jamala na rede social.

Na mesma plataforma, a cantora aproveitou o momento para partilhar, com os seus quase um milhão de seguidores, um conjunto de ‘histórias’ com imagens e vídeos que retratavam o cenário de guerra que o país enfrenta.

"Milhões de mulheres e crianças deixaram tudo. Deixaram as próprias casas, os seus pertences… tudo! Deixaram os seus maridos para defender um país e fogem para salvar os seus filhos da guerra", lamentou.

Recorde-se que, no Festival Eurovisão da Canção em 2016, Susana Jamaladinova, mais conhecida pelo nome artístico Jamala, consagrou-se vencedora da competição musical com a letra de uma música que retratava os impactos que os cidadãos da Cimeira sofreram ao serem deportados por Josef Stalin em 1944, ano que deu nome à canção.

Em 2017, quando Salvador Sobral venceu a mesma competição internacional e a cantora ucraniana subiu ao palco do festival para entregar o troféu ao artista português.