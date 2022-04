Vodka e caviar russos com os 'dias contados' nas mesas dos europeus

O novo pacote de sanções, anunciado pela UE no dia 8 de abril, contempla a proibição das importações de carvão russo e outros combustíveis fósseis sólidos, o encerramento de portos europeus a embarcações russas, a proibição de exportações para a Rússia, em particular de bens de alta tecnologia, até 10 mil milhões de euros, e novas sanções contra os bancos russos.Após a proibição da importação de caviar russo, a Rússia é agora apenas um ator secundário na produção de ovas de esturjão, de acordo com o jornal Le Monde.