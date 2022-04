Zelensky apela a "resposta global firme" após ataque a estação de comboios

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, apelou a uma "resposta global firme" à Rússia após o ataque à estação ferroviária em Kramatorsk, no leste ucraniano, que provocou a morte a pelo menos 52 pessoas.

"Este é outro crime de guerra russo pelo qual todos os envolvidos serão responsabilizados", disse Zelensky numa mensagem de vídeo, referindo-se ao ataque com mísseis à estação de comboios, esta sexta-feira, que matou pelo menos 52 pessoas, incluindo oito crianças, de acordo com as autoridades locais.

"As potências mundiais já condenaram o ataque da Rússia a Kramatorsk. Esperamos uma forte resposta global a este crime de guerra", afirmou Zelensky, citado pela AFP.