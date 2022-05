Zelensky avisa que a Rússia não vai apropriar-se da vitória sobre o nazismo

O presidente da Ucrânia, Volodimyr Zelensky, disse esta segunda-feira que a Ucrânia "não vai deixar" que a Rússia se aproprie da vitória contra o nazismo, no dia em que Moscovo assinala o dia com a tradicional parada o fim da Segunda Guerra Mundial.

"Nós vencemos (em 1945) e venceremos agora", acrescentou Zelensky referindo-se à última invasão sobre o território ucraniano e que começou no passado dia 24 de fevereiro.

Esta segunda-feira, a Rússia assinala o 09 de maio, o dia da capitulação da Alemanha nazi, em 1945, com as tradicionais paradas militares em Moscovo, uma tradição política e militar que se mantém desde o período do regime soviético.