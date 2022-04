A sessão solene de boas-vindas ao Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, que falará no Parlamento português no próximo dia 21 de abril, por videoconferência, vai passar das 15h00 para as 17h00, após pedido da Embaixada da Ucrânia. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e o primeiro-ministro, António Costa, assistem à intervenção.









O motivo da alteração da hora de início da sessão solene foi revelado por fonte do gabinete do presidente do Parlamento, Augusto Santos Silva.

Na sessão solene discursam Volodymyr Zelensky e Augusto Santos Silva. Segundo a porta-voz da conferência de líderes parlamentares, a deputada socialista Maria da Luz Rosinha, não serão abertas as galerias ao público nesse dia, nem haverá intervenções dos vários grupos parlamentares e deputados.









Leia também Borodyanka limpa destroços da guerra. Maioria dos edifícios terá de ser demolida e reconstruída Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa marcam presença neste evento, além de convidados em representação de outras entidades oficiais.

A ideia de promover uma sessão parlamentar por videoconferência com o Presidente da Ucrânia partiu do PAN e foi aprovada por maioria, com a oposição do PCP.





Os comunistas têm pedido a paz e criticado a corrida ao armamento, além de dizerem que nada os liga ao regime russo, mas têm evitado utilizado a expressão invasão, optando por falar em “intervenção militar da Rússia na Ucrânia”.



Kiev já preencheu questionário da UE

O PR ucraniano já preencheu o questionário de adesão da Ucrânia à UE, que lhe foi entregue pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, na sua visita a Kiev, no passado dia 8. Volodymyr Zelensky espera receber ‘luz verde’ da UE nas próximas semanas.



Diálogo com FMI sobre reconstrução

Volodymyr Zelensky falou ao telefone com a diretora do FMI, Kristalina Georgieva, sobre a "estabilidade financeira da Ucrânia e os preparativos para a reconstrução pós-guerra". Georgieva prometeu apoio total à "reconstrução de uma Ucrânia competitiva".