Zelensky sofre acidente de carro no regresso a Kiev após visita a Izium

O presidente da Ucrânia esteve envolvido num acidente de carro esta quarta-feira à noite quando regressava a Kiev, capital do país, depois de ter visitado a recém libertada cidade de Izium, na região de Kharkiv.



Segundo o assessor de imprensa de Volodymyr Zelensky, nenhum dos ocupantes da viatura sofreu ferimentos graves. "Um carro colidiu com o carro do presidente da Ucrânia e com os veículos de escolta", salientou Sergii Nykyforov na rede social Facebook.

"O presidente ucraniano foi observado por um médico, que viaja juntamente com Zelensky, que confirmou que não havia ferimentos graves", lê-se na publicação.



De acordo com o cana televisivo Suspilne, o caso está a ser investigado.