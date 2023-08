Dj Set do padre Guilherme Peixoto acorda peregrinos no Parque Tejo

Os milhares de peregrinos que pernoitaram no Parque-Tejo, em Lisboa, e que ainda estavam a dormir depois do nascer do sol foram acordados às 07:00 pela música passada por Guilherme Peixoto, padre e DJ.

O sacerdote da arquidiocese de Braga está no altar-palco (o palco principal da Jornada Mundial da Juventude) a passar música, enquanto à sua volta muitos bispos já paramentados para a missa das 09:00, que será presidida pelo Papa Francisco, lhe tiram fotos e vibram com a batida.

No recinto, de 10 hectares, muitos peregrinos vão acordando e dançando.