Milhares de peregrinos despertam no Campo da Graça onde nunca foi noite

O Campo da Graça, palco central da Jornada Mundial de Juventude (JMJ) de Lisboa, transformou-se na última noite numa gigantesca cidade improvisada que abrigou muitos milhares de peregrinos, muitos acordados pelos primeiros raios de sol.

Sem nunca ter tido silêncio digno desse nome, algo compreensível tendo em conta que muitos dos 1,5 milhões de peregrinos que assistiram à vigília celebrada no sábado por Francisco aqui pernoitaram, o Campo "renasceu" com a luz do dia, depois de duas ou três horas de uma calma grande, mas longe de ser total.

Ao longo da noite muitos foram os grupos que fizeram festa nos corredores que ladeiam os setores em que o Parque Tejo, esta semana batizado como Campo da Graça, cantando, dançando, ou mesmo jogando à bola.