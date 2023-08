Duas pessoas detidas por tráfico de droga no âmbito da JMJ. Recusada a entrada a seis e um drone intercetado

No âmbito da operação de segurança da Jornada Mundial de Juventude (JMJ), o Sistema de Segurança Interna (SSI) revelou esta sexta-feira em comunicado, que um drone não autorizado foi intercetado, esta quinta-feira, tendo sido possível identificar o cidadão.Também duas pessoas foram detidas na fronteira de Campo Maior por tráfico de droga, tendo na sua posse de 200 gramas de haxixe e cerca de 3.500 euros.No total foi recusada a entrada a seis pessoas. Entre elas, uma pessoa em Caia por ausência de documento de viagem ou caducado.Em Castro Marim, foi recusada a entrada a uma pessoa por ausência de visto adequado à finalidade pretendida e a outra por excesso de permanência em território Schengen.Jé em Valença, três pessoas ficaram retidas. Uma por ausência de documento de viagem válido e as outras duas por ausência de visto adequado à finalidade pretendida.Um total de 1.033.585 pessoas foram controladas nas fronteiras portuguesas desde o inicio do controlo documental no âmbito da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), tendo sido recusada a entrada a 168, segundo dados esta sexta-feira divulgados.

O controlo documental nas fronteiras aéreas, marítimas e terrestres no âmbito da JMJ entrou em vigor em 22 de julho e está a ser feito de forma seletiva e direcionado com base em informações e análise de risco.

Um balanço feito pelo Sistema de Segurança Interna (SSI) indica que foram controladas, até quinta-feira, 16.637 viaturas nas fronteiras terrestres, 1.559 embarcações nas marítimas e 5.614 aviões nas aéreas.

Segundo o SSI, nas fronteiras terrestres foi recusada a entrada a 108 pessoas e nas aéreas 60, sendo a maioria por falta de visto válido, não comprovação dos objetivos da estada, interdição de entrada em espaço Schengen e ausência de visto adequado à finalidade pretendida.

O SSI indicou ainda que 60.049 pessoas foram controladas, desde 22 de julho, nas fronteiras terrestres e 76.398 passageiros nas fronteiras marítimas pelo SEF e GNR, enquanto nos aeroportos o SEF e a PSP controlaram 897.139 pessoas.

O controlo documental nas fronteiras aéreas, marítimas e terrestres no âmbito da JMJ vai ser feito até à próxima segunda-feira.

Lisboa está a ser palco da Jornada Mundial da Juventude, com a presença do Papa Francisco e que, até domingo, reúne milhares de peregrinos de todo o mundo.