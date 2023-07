Milhares de peregrinos acolhidos na diocese do Porto terão Andante especial durante a Jornada Mundial da Juventude

Os mais de 16 mil peregrinos que são esperados na diocese do Porto nesta semana que antecede a Jornada Mundial da Juventude (JMJ) têm acesso a um Andante especial que lhes permitirá movimentarem-se até ao dia 31.

Em declarações à Lusa, o administrador delegado dos TIP -- Transportes Intermodais do Porto, Manuel Paulo, afirmou esta terça-feira que "foram emitidos 20 mil títulos" de transporte para os jovens que participam nos Dias na Diocese do Porto.

"São 20 mil títulos pré-preparados", disse, explicando tratar-se de um Andante que é válido desde domingo e tem como limite temporal o dia 31.

"Trabalhámos desde a primeira hora com a diocese do Porto e com a Área Metropolitana do Porto para tentar encontrar uma forma de ajudar os participantes nos Dias na Diocese a movimentarem-se" no território, que tem uma área de 3.010 quilómetros quadrados, engloba 26 concelhos, 17 dos quais no distrito do Porto, oito no distrito de Aveiro e um no distrito de Braga.

Segundo Manuel Paulo, este título especial de transporte para os peregrinos tem a concordância dos 20 operadores do Andante.

Este Andante "funciona como um livre-trânsito" para os jovens, sendo que os 20 mil títulos já foram entregues à Diocese do Porto, a quem compete distribuir pelos peregrinos inscritos.

A diocese do Porto está à espera de receber 16.212 jovens peregrinos nesta semana que antecede a JMJ, que se realiza em Lisboa, entre 01 a 06 de agosto.

O Comité Organizador Diocesano (COD) do Porto referiu que estes milhares de jovens são de 61 nacionalidades, sendo que 3.644 vêm da Polónia, 3.471 da França, 11 do Quirguistão e três dos Emirados Árabes Unidos.

O administrador delegado dos TIP salientou que, com este Andante especial, no final, a diocese só irá pagar as viagens que forem realizadas, considerando tratar-se de "uma solução vantajosa para todos".

O Andante especial para peregrinos funciona de acordo com as regras de um Andante normal, sendo que os jovens terão de validar o título no início das deslocações e quando trocam de modo de transporte.

Após esta semana dos Dias na Diocese, que no Porto terá uma "Mega Festa" no sábado, no Parque da Cidade, os peregrinos partem para Lisboa, onde são esperados mais de um milhão de participantes.

Considerado o maior acontecimento da Igreja Católica, a JMJ vai realizar-se entre 01 e 06 de agosto, sendo que as principais cerimónias da jornada decorrem no Parque Tejo, a norte do Parque das Nações, na margem ribeirinha do Tejo, em terrenos dos concelhos de Lisboa e Loures.

A JMJ nasceu por iniciativa do Papa João Paulo II, após o sucesso do encontro promovido em 1985, em Roma, no Ano Internacional da Juventude.

A edição deste ano, que contará com o Papa Francisco, esteve inicialmente prevista para 2022, mas foi adiada devido à pandemia da covid-19.