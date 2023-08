Papa Francisco escreveu no livro de honra em português. Veja as imagens

O Papa Francisco escreveu em português no livro de honra, esta quarta-feira, no Palácio de Belém."Peregrino da esperança em Portugal, rezo e faço votos para que este país de coração jovem continue a fazer-se ao largo rumo a horizontes de fraternidade; Lisboa, cidade do encontro, inspire modos de enfrentar em conjunto as grandes questões da Europa e do mundo", pode ler-se.Após as honras e parada militar em frente ao palácio, o Sumo Pontífice conversou com o Presidente da República e escreveu no livro de honra, seguindo depois para o Centro Cultural de Belém (CCB), ali ao lado, para uma cerimónia com entidades oficiais, civis, membros do corpo diplomático e líderes de partidos políticos.Do CCB, o Papa dirige-se para o Mosteiro dos Jerónimos, ainda em Belém, onde decorrerá uma missa de vésperas com membros do cleto, como bispos, diáconos e padres da Igreja Católica.Durante a tarde, o líder da Igreja vai para a Nunciatura Apostólica, onde se encontrará com o presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, e com o primeiro-ministro, António Costa.