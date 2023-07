Um evento inédito

Após meses de polémica, Lisboa prepara-se finalmente para acolher a Jornada Mundial da Juventude. A uma semana do evento, estavam inscritos cerca de 350 mil jovens, o que parece pouco tendo em conta as estimativas de que iriam participar no encontro mais de um milhão de pessoas. Todavia, a experiência recolhida em países como Espanha ou Polónia, países que organizaram a Jornada Mundial da Juventude no passado e cujo modelo de organização foi seguido por Portugal, por cada inscrito deverão viajar pelo menos dois ou três que não se inscreveram.









