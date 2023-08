"Foi uma grande surpresa”: Papa Francisco abençoa bebés em Lisboa

Os pais de Maria, a bebé de quatro meses que ontem foi uma das crianças abençoadas pelo Papa Francisco em Lisboa, ficaram emocionados com o gesto do Sumo Pontífice. “Ser abençoada diretamente por um grande amigo de Deus é uma preferência não só pela nossa filha, mas por cada um dos nossos filhos, por cada um de nós e por cada um dos pequeninos da Igreja”, disse Marta Moniz Pereira ao, enquanto segurava ao colo a filha, então a dormir.A mãe conta que a bênção acabou por ser uma surpresa: “Quando cá chegámos [Nunciatura Apostólica] pensávamos que o Papa não se iria aproximar, porque havia muitas barreiras. Então, quando o Papa Francisco chegou e pediu para abrir as barreiras para se aproximar das pessoas foi uma grande surpresa”, disse.Marta Moniz Pereira classifica, agora, o momento como inesquecível: “As coisas importantes na nossa vida ficam gravadas na nossa memória para sempre.” O casal acrescentou que vai participar nas cerimónias realizadas no Parque Eduardo VII, em Lisboa.