Os sentimentos foram mistos, esta sexta-feira de manhã, para quem vive no Bairro da Liberdade, junto à Serafina, em Lisboa. A alegria e o orgulho de ver o Papa a entrar no Centro Paroquial São Vicente de Paulo contrastou com o sentimento de as gentes deste bairro pobre se sentirem esquecidas. “É pelo Bairro da Liberdade que o Papa veio, mas o 25











Ver comentários