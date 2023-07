O Papa Francisco vai juntar-se, no dia 4 de agosto, a partir das 9h00, aos 2000 padres de diferentes nacionalidades que estão inscritos para ouvir as confissões dos jovens, no Jardim Vasco da Gama, em Belém.



Vai haver turnos, com 150 padres que falam 55 línguas. O Parque funciona nos dias 1, 3 e 4 de agosto, das 9h00 às 16h00, e dia 2 de agosto, das 9h00 às 20h00.









