Milhares de jovens pernoitaram ao relento, no Parque Tejo, na noite de sábado para domingo. Ouviram o Papa, na Vigília, emocionaram-se e choraram de alegria, e fizeram a festa noite dentro. Acordaram às 07h00 ao som da batida eletrónica vinda do altar-palco. O padre e DJ Guilherme Peixoto, da Póvoa de Varzim, juntou ritmos eletrónicos e palavras do Papa Francisco, numa mistura enérgica que pôs muita gente a vibrar, aos pulos e de braços do ar.









