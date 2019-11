O basquetebolista norte-americano, antigo jogador dos Atlanta Hawks, passou quase toda a sua carreira no exterior.Jogou na Alemanha, Chipre, Suécia, Israel, Venezuela, Turquia, Irão e Filipinas. Também na Grécia, onde foi consagrado duas vezes como o melhor marcador da Liga, pelo Panellinios.Em junho, nos EUA, esteve envolvido num acidente de carro do qual resultou um morto. As causas da morte de Grundy não foram esclarecidas.