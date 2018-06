Donald Trump e Kim Jong-un juntos em cimeira histórica

Presidentes dos EUA e Coreia do Norte discutem paz em Singapura.

Por José Carlos Marques | 19:21

I wish the US and DPRK leaders well as talks begin in Singapore. Peace and the verifiable denuclearization of the Korean Peninsula must remain the clear and shared goal. The UN stands ready to support this process in any way requested by the parties. #singaporesummit pic.twitter.com/NAxtrBRy0e — António Guterres (@antonioguterres) 11 de junho de 2018







.@SecPompeo: "The ultimate objective we seek from diplomacy with #NorthKorea has not changed. The complete, verifiable and irreversible denuclearization of the Korean peninsula is the only outcome that the United States will accept." #SingaporeSummit pic.twitter.com/IOl8E3eU5g — Department of State (@StateDept) 11 de junho de 2018





























































Kim Jong-un e Donald Trump encontram-se esta terça-feira em Singapura, numa cimeira que se espera venha a ser histórica. Os líderes da Coreia do Norte e dos Estados Unidos da América têm como principais pontos na agenda a renúncia dos asiáticos ao armamento nuclear e o estabelecimento de um acordo de paz para a península da Coreia, encerrando um conflito que começou com a guerra de 1950-53. A cimeira tem arranque previsto para as 9h00 (2h00 em Portugal) desta terça-feira, no Capella Hotel, em Singapura.Está previsto que os dois líderes se reúnam a sós durante 45 minutos, havendo depois lugar a uma negociação mais prolongada das duas comitivas, com um almoço pelo meio. Trump marcou uma conferência de imprensa para as 16h00 locais (9h00 em Portugal).(2h00 em Singapura) - O jornal Straits Times dá conta de uma entrevista de Lee Hsien Loong, primeiro ministro de Singapura, sobre a cimeira. "O lider da Coreia do Norte quer abrir um novo caminho, e é por isso que se encontra com Donald Trump"(1h00 de terça-feira em Singapura) - O antigo basquetebolista americano Dennis Rodman aterrou em Singapura. Apesar de não ter, oficialmente, qualquer papel nas negociações, o antigo jogador dos Chicago Bulls é um dos raros homens do planeta que se pode gabar de ser amigo pessoal dos dois líderes, Trump e Kim Jong-un.- O secretário-Geral das Nações Unidas, o português António Guterres, recorreu ao Twitter para saudar o encontro. "Desejo o melhor aos líderes dos EUA e da Coreia do Norte, quando começaram as conversações em Singapura. A paz e a desnuclearização verificável na península coreana devem continuar a ser um objetivo claro e partilhado. A ONU está preparada para apoiar este processo de qualquer forma solicitada pelas partes.O secretário do Departamento de Estado americano, Mike Pompeo deu uma conferência de imprensa em Singapura, dando conta de que Trump está "mais do que preparado" para a cimeira. "O objetivo último que pretendemos da diplomacia com a Coreia do Norte não mudou. A completa, verificável e irreversível desnuclearização da Península da Coreia é o único resultado que os Estados Unidos vão aceitar", acrescenta Pompeo.- Bill Perry, antigo secretário de Estado da Defesa dos EUA diz à Reuters que espera três sinais da cimeira de Singapura. O primeiro, é o de que os dois líderes, conhecidos pela sua impetuosidade, se mantenham controlados. "Consigo imaginar uma situação em que ambos os líderes saem num acesso de fúria, por isso a conversa tem de ter um tom cordial", diz Perry. O antigo governante espera ainda que sejam anunciados princípios que demononstrem o caminho para uma Coreia livre de armas nucleares e que sejam acordados passos concretos nesse sentido- Num gesto surpreendente, Kim Jong-un saiu à rua e passeou pelas ruas de Singapura , visitando vários pontos de atração turística. O líder coreano foi visto a entrar num dos mais luxuosos casinos locais.- Donald Trump e a sua comitiva almoçaram com o primeiro-ministro de Singapura, Lee Hsien Loong. O presidente americano agradeceu a "hospitalidade, o profissionalismo e a amizade" do governante do pequeno país onde vai decorrer a cimeira. O líder americano acredita que "vai tudo correr bem".Momento alto do almoço foi um bolo de aniversário oferecido a Trump. O presidente americano faz 72 anos na quinta-feira, mas soprou as velas antecipadamente.