Principal conselheiro económico de Donald Trump sofre ataque cardíaco

Larry Kudlow está a recuperar num hospital de Washington. Trump deu a notícia antes de cimeira de Singapura.

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou esta terça-feira que o seu principal conselheiro económico, Larry Kudlow, sofreu um ataque cardíaco e está a ser tratado num hospital militar.



De acordo com a porta-voz da Casa Branca, Sarah Sanders, Kudlow encontra-se "em recuperação" depois de ter sofrido um ataque cardíaco "leve".



<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="pt"><p lang="en" dir="ltr">Our Great Larry Kudlow, who has been working so hard on trade and the economy, has just suffered a heart attack. He is now in Walter Reed Medical Center.</p>— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) <a href="https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1006334219759575040?ref_src=twsrc%5Etfw">12 de junho de 2018</a></blockquote>

"O nosso grande Larry Kudlow, que tem trabalhado tanto no comércio como na economia, acaba de sofrer um ataque cardíaco", escreveu Trump na rede social Twitter, minutos antes de se encontrar com o líder norte-coreano, Kim Jong-un, em Singapura.



Kudlow, diretor do Conselho Económico Nacional, acompanhou o Presidente norte-americano no Canadá, a semana passada, na cimeira do G7.



A reunião dos sete países mais industrializados do mundo (Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido) foi dominada pelas medidas comerciais unilaterais dos Estados Unidos.