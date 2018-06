Dennis Rodman pode participar na cimeira entre Trump e Kim Jong-Un

Antigo jogador da NBA já esteve cinco vezes na Coreia do Norte.

O antigo jogador da NBA Dennis Rodman pode ser o "elemento surpresa" da cimeira história entre os líderes dos EUA e da Coreia do Norte, no dia 12 de Junho, em Singapura. Segundo a imprensa norte-americana, Rodman chega à cidade na véspera do encontro, ou seja, na segunda-feira, não estando descartada a possibilidade de participar ativamente no encontro entre Donald Trump e Kim Jong-Un.

A presença de Rodman no encontro não foi oficialmente confirmada por nenhuma das partes, mas uma fonte explicou ao New York Post que, "muitas vezes, em casos diplomáticos complexos, os países procuram encontrar embaixadores de boa vontade [que ajudem na aproximação". "Quer se goste ou não, Dennis Rodman preenche todos os requisitos", disse a mesma fonte ao referido jornal.

O polémico atleta é um dos poucos ocidentais com "livre acesso" à Coreia do Norte. A primeira das cinco vezes que visitou Pyongyang foi em 2013 e, na altura, considerou o líder norte-americano "um amigo para a vida". Rodman descreveu sempre as suas viagens como sendo "diplomacia de basquetebol" e, em Junho do ano passado, disse que "tentava apenas abrir a porta" a um entendimento entre os dois países com a sua presença na Coreia do Norte.

No passado mês de Abril, em entrevista ao site TMZ, disse que Kim Jong-Un só começou a entender Trump depois de ler o livro do presidente dos EUA, A Arte da Negociação. O antigo jogador explicou que ofereceu a obra de prenda ao líder norte-americano no seu aniversário de 2017. "Trump e Kim Jong-Un são muito parecidos", acrescentou, recusando ainda ficar com os créditos da aproximação entre os dois chefes de estado.

Trump confirmou a 1 de Junho a realização da cimeira com o líder da Coreia do Norte no dia 12 em Singapura, após uma reunião com o "número dois" do regime de Pyongyang, o general Kim Yong Chol, depois de ter anteriormente cancelado o inédito encontro.

Nas declarações após o encontro, Trump afirmou que a Coreia do Norte pretende desnuclearizar-se e sugeriu que o diálogo com Pyongyang será "um processo coroado de sucesso".