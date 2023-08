Mentor de inúmeros ícones da música, do cinema, da televisão e da política. No plano musical, trabalhou com Sarah Vaughan, Little Willie John, Jimmy Smith, Lalo Shifrin, Jim Brown e Bill Withers, entre muitos outros.Um documentário da Netflix, define-o como o "Padrinho Negro". Barack Obama, Jamie Foxx, Lionel Richie, Snoop Dogg e Bill Clinton mostraram toda a sua admiração para com Avant.Nasceu em Climax, na Carolina do Norte, e viveu a segregação racial nos EUA. Foi o primeiro negro a viver em Beverly Hills.