O bilionário austríaco Dietrich Mateschitz morreu no passado sábado, aos 78 anos. Cofundador da marca de bebidas energéticas Red Bull, na década de 1980, foi o impulsionador da entrada da empresa em vários desportos, com destaque para a Fórmula 1."Era um homem incrível e adorava a F1", recordou o diretor da equipa Red Bull, Christian Horner. Era dono de uma fortuna estimada em 25 mil milhões de euros, de acordo com a BBC.