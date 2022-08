A ele se deve o famoso graffiti do beijo trocado entre o líder soviético Leonid Brejnev e o homólogo da República Democrática Alemã, Erich Honecker. O artista russo pintou a obra no Muro de Berlim logo após a queda, em 1991. A partir daí, o trabalho tornou-se numa das atrações da capital alemã. Descendente do pioneiro do modernismo Mikhail Vrubel, o criador residia na Alemanha desde 1990. Morreu após ter contraído Covid.