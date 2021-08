Produtor musical e histórico divulgador do jazz em Portugal, Duarte Mendonça morreu ontem de madrugada, em Cascais, aos 90 anos. Nascido em Lisboa, no seio de uma família oriunda de Olhão, interessou-se pelo jazz aos 15 anos e produziu, com Luís Villas-Boas (1924-1999), festivais como o Cascais Jazz, Jazz Num Dia de Verão, Estoril Jazz, Galp Jazz, entre outros. Em 2004 foi galardoado com a Medalha de Mérito Cultural.