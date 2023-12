Jiang Ping (1930-2023)

É a "consciência legal" da China, tendo deixado legado no Direito Civil e Comercial, abrindo caminho à economia de mercado. Presidiu à Universidade de Ciência Política e Direito da China, entre 1988 e 1990, de onde foi demitido por mostrar apoio aos protestos de 1999 na Praça de Tiananmen, que culminaram no massacre de 4 de junho. Começou por estudar Jornalismo, mas foi enviado para a escola de Direito em Moscovo. Em 1957, Mao internou-o num campo de trabalho e só em 1976, com o fim da Revolução Cultural, pôde ensinar Direito.