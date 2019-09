Kylie Rae Harris (1989-2019)

Nasceu no estado norte-americano do Texas e desde muito cedo mostrou vocação para a música.Escreveu a primeira letra aos 14 anos e era considerada uma das jovens promessas do country. Lançou dois álbuns ao longo da carreira e, em março deste ano, apresentou um novo EP.Kylie Rae Harris morreu num acidente de viação no estado do Novo México, onde tinha agendada uma atuação num festival.Deixa uma filha de 6 anos.