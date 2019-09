Antigo defesa do Leões do Senegal, o futebolista foi uma figura emblemática do Casa Sports de 1979 a 1984.O lateral direito prosseguiu a sua carreira na Bélgica, em particular no FC Bruges, clube pelo qual disputou uma centena de jogos entre 1984 e 1990, antes de representar as cores do Charleroi.Fez parte da epopeia de 1990, que levou o Senegal às meias-finais da CAN; perdeu por 2-1 com a Argélia. Morreu sábado em Dakar.