Fazia parte do batalhão 697 da brigada 551 das forças israelitas. Foi uma das quatro vítimas mortais de uma explosão num túnel armadilhado perto de uma mesquita na zona de Beit Hanoun, no Norte da Faixa de Gaza. Era, também, o produtor-executivo da série ‘Fauda’, que significa caos em árabe -, sobre o conflito que opõe Israel e Palestina. A Netflix, que emite a série, reagiu: "O elenco e a equipa estão de coração partido por esta trágica perda. Estendemos as mais sentidas condolências à família e amigos de Matan."